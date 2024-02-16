"الغارديان" في رسالة لبايدن: إقامة الدولة الفلسطينية تتطلب ثلاث ركائز

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في رسالة وجهتها للرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة تتطلب تحقيق ثلاث ركائز، من بينها قيام الدول الغربية بتهميش اليمين المتطرف الإسرائيلي، وممثليه في الحكومة.

وأضافت الغارديان أن اليمين المتطرف يعمل على تقويض سلامة شعب إسرائيل، ومصالح الغرب والعالم في المنطقة.

أما الأمر الثاني الذي يجب تحقيقه، بحسب الصحيفة، هو تطبيق القرار الأممي 242 الذي يرفض الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، وثالثا، تحقيق إصلاح للهيئة التشريعية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وجعلها أكثر ديمقراطية وعرضة للمساءلة.

ويتناول التقرير التطورات الأخيرة، بعد التلميحات الأمريكية والبريطانية عن إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، وسط الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.