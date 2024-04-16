عقب توترات حدودية.. رئيس موريتانيا يتلقى رسالة من نظيره المالي

ولم يوضح بيان الرئاسة الموريتانية ما إذا كانت الرسالة تأتي في إطار جهود نزع التوتر الأخير بين البلدين، لكنها قالت إنها "تتعلق بالتعاون الثنائي ومواصلة التشاور بين البلدين الجارين"، من دون تفاصيل أكثر.

فيما نقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن ديوب قوله إن الرسالة تتعلق "بالتشاور المستمر بين الرئيسين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وطنيا وإقليميا".

ولفت الوزير المالي إلى "التزام موريتانيا الدائم بالعمل على احترام الخيارات الاستراتيجية لمالي، والحفاظ على استقرارها ووحدتها الترابية".

وأضاف: "مالي تعوّل على دعم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لها؛ من أجل دعم السلام والازدهار".

وترتبط موريتانيا ومالي بحدود برية تعد الأطول في المنطقة؛ إذ تبلغ ألفين و237 كيلومترا، معظمها يقع في صحراء قاحلة مترامية الأطراف.

وتنشط على طول حدود البلدين الكثير من التنظيمات التي توصف بالمتشددة أو الانفصالية، من بينها فرع "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".