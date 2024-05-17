معهد أمريكي يحذر من وقوع السودان في أيدي طهران

حذر معهد "غيت ستون"، الأمريكي للسياسات الخارجية الدولية، من وقوع السودان في أيدي أنظمة استبدادية كإيران، بعد حديث تقارير عن اعتماد الجيش السوداني على أسلحة طهران في حربه ضد قوات الدعم السريع.

ونقل المعهد عن وكالة "رويترز" أن الجيش السوداني بدأ باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع في الهجمات التي يشنها على قوات الدعم السريع.

وجاء وصول الطائرات الإيرانية بدون طيار إلى السودان بعد زيارة إلى طهران قام بها وزير الخارجية السوداني السابق، علي صادق، التقى خلالها بكبار المسؤولين الأمنيين الإيرانيين.