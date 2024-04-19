الأولى منذ 12 عامًا.. الملف الأمني يتصدر أجندة زيارة أردوغان للعراق

يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الإثنين المقبل، إلى بغداد؛ في زيارة رسمية هي الأولى له للعاصمة العراقية منذ 12 عاما، ويتصدرها الشأن الأمني.

ويعد ملف حزب العمال الكردستاني (PKK) من أبرز القضايا العالقة ما بين أنقرة وبغداد.

وفي الوقت الذي تسعى فيه بغداد لحلحلة الملف دون الدخول في مواجهة مسلحة مع (PKK)، استخدمت أنقرة "أوراق ضغط عديدة لإلزام العراق القبول بمخططها بالدخول إلى عمق الأراضي العراقية بحجة ملاحقة حزب العمال والقضاء عليه"، وفقا لمراقبين.

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عامر الفايز، لـ"إرم نيوز"، إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجري زيارة رسمية إلى العراق، يوم الإثنين المقبل، تستمر لعدة أيام، وسيقوم خلال جولته بزيارة مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان، وسيركز على الملف الأمني خلال حواراته مع المسؤولين العراقيين".

وبين الفايز أن "أردوغان يعتزم خلال زيارته بغداد توقيع اتفاقية استراتيجية أمنية وعسكرية بين العراق وتركيا، تعمل على ضبط الحدود ومنع استغلال الأراضي العراقية من قبل حزب العمال الكردستاني".