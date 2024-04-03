ملابس العيد.. ما تبقى لأم غزية من رضيعين انتظرتهما 11 عامًا

بعد 11 عامًا من الزواج والأمل والمعاناة والدعاء، أنجبت الفلسطينية رانيا أبو عنزة (35 عامًا) توأمين، وظلت تحلم بتزيين رضيعيها بملابس جديدة في أول عيد لهما.

لكن في منتصف إحدى ليالي مارس/ آذار الماضي، قضت غارة جوية إسرائيلية على حلمها، إذ قتلت رضيعيها نعيم ووسام (5 أشهر) ووالدهما وسام، لتخسر أسرتها كاملةً، وفق ما نقلته وكالة "أناضول".

ووسط ركام منزلها المدمر بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، تبحث رانيا عن أي ذكريات من رضيعيها اللذين قتلتهما إسرائيل ضمن حرب تشنها منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

بيديها العاريتين ظلت الأم تبحث طويلًا بين الركام، في محاولةً لإنقاذ ملابس كانت تحلم بأن يرتديها نعيم ووسام، ليظهرا في أبهى حلة خلال عيد الفطر المقبل.