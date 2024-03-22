بلينكن خلال لقائه ذوي الرهائن الإسرائيليين: نعمل على إعادتهم (صور)

صافح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، محتجين في تل أبيب يطالبون إسرائيل بالتركيز على إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، وقال إنه يعمل على إعادتهم.

وتجمع العشرات، من بينهم بعض أفراد عائلات الرهائن، خارج فندق في تل أبيب أقام فيه وفد بلينكن، حاملين لافتات تطالب بوقف إطلاق النار على الفور في غزة، التي تتعرض لقصف منذ هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، ما أدى لمقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة، وفق الإحصاءات الإسرائيلية.

وأُطلق سراح بعض الرهائن في هدنة سابقة خلال القتال، لكن يعتقد أنه ما زال هناك أكثر من 100 رهينة، رغم أنباء عن مقتل بعضهم في غارات جوية إسرائيلية، وفقا لـ"رويترز".