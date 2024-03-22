بلينكن خلال لقائه ذوي الرهائن الإسرائيليين: نعمل على إعادتهم (صور)
صافح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، محتجين في تل أبيب يطالبون إسرائيل بالتركيز على إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، وقال إنه يعمل على إعادتهم.
وتجمع العشرات، من بينهم بعض أفراد عائلات الرهائن، خارج فندق في تل أبيب أقام فيه وفد بلينكن، حاملين لافتات تطالب بوقف إطلاق النار على الفور في غزة، التي تتعرض لقصف منذ هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، ما أدى لمقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة، وفق الإحصاءات الإسرائيلية.
وأُطلق سراح بعض الرهائن في هدنة سابقة خلال القتال، لكن يعتقد أنه ما زال هناك أكثر من 100 رهينة، رغم أنباء عن مقتل بعضهم في غارات جوية إسرائيلية، وفقا لـ"رويترز".
وهتف المحتجون "لا مزيد من الدماء، صفقة الرهائن الآن".
واجتمع بلينكن، في وقت سابق، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء مجلس وزراء الحرب، وأرجأ مغادرته لإسرائيل لإلقاء التحية على المحتجين سريعاً.
وقال بلينكن وهو يصافح طابورا من المحتجين: "نعمل على إعادتهم إلى الوطن".
وذكر مسؤول أمريكي أن بلينكن اجتمع أيضا داخل الفندق بعائلات الرهائن الأمريكيين الإسرائيليين.
وانتقد بعض الإسرائيليين نتنياهو لعدم توصله إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس، وتركيزه على القضاء على الحركة المسلحة في غزة.
وقُتل أكثر من 32 ألف فلسطيني في الهجوم الإسرائيلي، وفقا للسلطات الصحية في القطاع.
وقال توم شابيرو، أحد المحتجين: "نريد إنهاء الحرب. لا نريد تمديدها".
وأضاف أنه يعارض الهجوم على رفح، وحث واشنطن على استخدام الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل كوسيلة ضغط على نتنياهو.
وقال شابيرو: "يستطيع بلينكن الضغط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق، أنا متأكد أن لديه بعض التأثير. وإذا كان ذلك يعني عدم إرسال أسلحة، فيجب أن يفعل ذلك. نعتقد أن الرهائن هم الأهم".