"وول ستريت جورنال" تحذر من تكرار "كارثة" الديمقراطيين عام 1968

حذرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية من أن قمع السلطات الأمريكية لحراك الجامعات يهدد بتكرار ما وصفتها بـ "كارثة" عام 1968.

وأشار تقرير للصحيفة إلى ضرورة أن يأخذ الرئيس جو بايدن، في تعامله مع احتجاجات طلاب الجامعات، درسًا مما حدث مع المرشح الديمقراطي هيوبرت همفري عام 1968 عندما خسر الانتخابات بفعل قمع الشرطة للمتظاهرين المنددين بحرب فيتنام.

وقال التقرير إنه بينما كان هيوبرت همفري يستعد لصعود المنصة لإلقاء خطاب قبول ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب الرئيس، قطعت شبكات التلفزيون فجأة لقطات لرجال الحرس الوطني في سيارات الجيب المدرعة وهم يطلقون الغاز المسيل للدموع ويلوحون بهراواتهم على المتظاهرين في حرب فيتنام في غرانت بارك عبر المدينة.

واستمر الفيديو لمدة 17 دقيقة، وهي "فترة أبدية" بالنسبة لـ 89 مليون أمريكي يشاهدون البث ولترشح همفري، وفقًا للصحيفة.