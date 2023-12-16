شركتا نقل تعلقان مرور سفنهما عبر البحر الأحمر و"السويس"

أعلنت شركتا "سي.إم.إيه سي.جي.إم" الفرنسية و"إم.إس.سي" للنقل البحري، اليوم السبت، تعليق مرور سفنهما في البحر الأحمر وقناة السويس في ظل هجمات تنفذها ميليشيا الحوثي في اليمن على خلفية الحرب في غزة.

وقالت مجموعة الشحن الفرنسية "سي.إم.إيه سي.جي.إم"، إنها أوقفت عبور جميع شحنات الحاويات من البحر الأحمر في أعقاب الهجمات على سفن تجارية في المنطقة.

وأضافت المجموعة، ومقرها مرسيليا، في بيان: "الوضع يتدهور أكثر والمخاوف بشأن السلامة تتزايد".

وأضافت: "لذلك قررنا إصدار تعليمات لجميع سفن الحاويات التابعة لمجموعة (سي.إم.إيه سي.جي.إم) في المنطقة التي من المقرر أن تمر من البحر الأحمر بالوصول إلى مناطق آمنة وإيقاف رحلاتها في مياه آمنة فورا حتى إشعار آخر".

وعلى الصعيد نفسه، قالت شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن (إم.إس.سي) ومقرها سويسرا في بيان، إنها ستتوقف عن استخدام قناة السويس بعد هجوم على إحدى سفنها.

وهاجمت ميليشيا الحوثي في الأسابيع القليلة الماضية سفنا في البحر الأحمر، وهو طريق مهم يسمح بمرور التجارة بين الشرق والغرب، ولا سيما النفط، عبر قناة السويس لتجنب إهدار مزيد من الوقت وتكاليف الإبحار حول أفريقيا.

وأعلنت ميليشيا الحوثي تعرض السفينة "إم.إس.سي بالاتيوم 3"، التي ترفع العلم الليبيري، لهجوم أمس الجمعة، بطائرة مسيرة في مضيق باب المندب في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.

وقالت "إم.إس.سي"، وهي أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، لكن السفينة تعرضت لبعض الأضرار الناجمة عن حريق وخرجت من الخدمة.