قتيلان من الحشد الشعبي بهجوم لداعش‎ في العراق

قتل اثنان من الحشد الشعبي في هجوم تبناه تنظيم "داعش" في شرق محافظة صلاح الدين الواقعة شمال بغداد، كما أفاد بيان لهيئة الحشد الشعبي ومصدر أمني.

وقال البيان الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن مقاتلَين في الحشد الشعبي قتلا "متأثرَين بجراحهما بعد إصاباتهما خلال التصدي" لهجوم لتنظيم داعش، شرق صلاح الدين.

وأفاد مصدر أمني بأنّ عناصر من تنظيم داعش "هاجموا نقطة تعود إلى اللواء 22 في قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة للحشد الشعبي" ليل السبت؛ ما أدى إلى مقتل العنصرين في الحشد وإصابة ثلاثة آخرين بجروح "خلال تصديهم للهجوم" الذي وقع في منطقة الزركة في محافظة صلاح الدين.

وغداة الهجوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية عن قصف الجيش العراقي "أوكاراً مهمة" للتنظيم في محافظة ديالى الواقعة في شرق البلاد؛ ما أسفر عن مقتل خمسة عناصر من التنظيم بينهم عنصر بارز يسمى مجيد معيوف، وفق بيان للخلية.

وبعدما سيطر التنظيم عام 2014 على مساحات واسعة في سوريا والعراق، مني بهزائم متتالية في البلدين قبل تجريده من كل مناطق سيطرته في 2019.