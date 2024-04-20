دبلوماسي فرنسي: الهجوم الإسرائيلي على إيران تم من أذربيجان

وكان مسؤولون عسكريون إيرانيون أفادوا بأن الدفاعات الجوية تمكّنت من إسقاط 3 طائرات في أجواء أصفهان، التي تضم منشأة ومركز أبحاث نوويًّا، بالإضافة للقاعدة الجوية الثامنة التابعة للجيش الإيراني.

وقال قائد الجيش الإيراني، اللواء عبدالرحيم موسوي، إن الهجمات بالطائرات المسيّرة الصغيرة لم تُحدِث أي أضرار في الأماكن العسكرية أو المدنية.

ورجّحت تقارير إيرانية أن الهجوم الإسرائيلي تم من داخل البلاد، وليس من خارج الحدود.

وبشأن ما حدث في مدينة تبريز، مركز محافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية، قال مساعد حاكم المحافظة للشؤون الأمنية والسياسية، تراب محمدي، لوسائل إعلام إيرانية، إن "الصوت الذي سُمع في تبريز مرتبط بمراقبة الدفاع الجوي ومتعلق بأجسام مجهولة، وهو أمر طبيعي، ولم يكن هناك تسلّل لطائرات صغيرة أو أي شيء آخر".

وأضاف تراب محمدي: "لم يُتخَذ أي إجراء مشبوه على مستوى المحافظة أو الدولة"، مشيراً إلى أن المحافظة بجميع مدنها تنعم بهدوء منذ الليلة الماضية.