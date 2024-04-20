دبلوماسي فرنسي: الهجوم الإسرائيلي على إيران تم من أذربيجان
رجّح دبلوماسي فرنسي أن يكون الهجوم الإسرائيلي الذي جرى تنفيذه فجر الجمعة، وشمل محافظة أصفهان وتبريز شمال غرب إيران، قد تم بطائرات مسيّرة انطلقت من أذربيجان، التي تشترك بحدود مع إيران.
ونقل الصحفي الفرنسي جورج مالبرونو، المتخصّص في شؤون الشرق الأوسط، عن الدبلوماسي الفرنسي قوله إن "الهجوم وتوجيه الطائرات الصغيرة تم من أراضي جمهورية باكو"، تعليقاً على تحليق المسيّرات في أجواء أصفهان وتبريز.
وأضاف الصحفي نقلاً عن دبلوماسي آخر قوله: "إن الردّ الإسرائيلي قد يستهدف موقع نطنز النووي، مع العلم أن المواقع النووية الإيرانية الرئيسة مدفونة بعمق تحت الأرض".
وكان مسؤولون عسكريون إيرانيون أفادوا بأن الدفاعات الجوية تمكّنت من إسقاط 3 طائرات في أجواء أصفهان، التي تضم منشأة ومركز أبحاث نوويًّا، بالإضافة للقاعدة الجوية الثامنة التابعة للجيش الإيراني.
وقال قائد الجيش الإيراني، اللواء عبدالرحيم موسوي، إن الهجمات بالطائرات المسيّرة الصغيرة لم تُحدِث أي أضرار في الأماكن العسكرية أو المدنية.
ورجّحت تقارير إيرانية أن الهجوم الإسرائيلي تم من داخل البلاد، وليس من خارج الحدود.
وبشأن ما حدث في مدينة تبريز، مركز محافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية، قال مساعد حاكم المحافظة للشؤون الأمنية والسياسية، تراب محمدي، لوسائل إعلام إيرانية، إن "الصوت الذي سُمع في تبريز مرتبط بمراقبة الدفاع الجوي ومتعلق بأجسام مجهولة، وهو أمر طبيعي، ولم يكن هناك تسلّل لطائرات صغيرة أو أي شيء آخر".
وأضاف تراب محمدي: "لم يُتخَذ أي إجراء مشبوه على مستوى المحافظة أو الدولة"، مشيراً إلى أن المحافظة بجميع مدنها تنعم بهدوء منذ الليلة الماضية.