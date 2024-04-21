الكويت.. تعيين رئيس الوزراء المكلف نائبًا للأمير في فترات غيابه

قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية اليوم الأحد، إن أمرًا أميريًّا صدر بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المكلف في منصب نائب الأمير طوال فترات غياب الأمير عن البلاد.

وكان أصدر أمير الكويت قرارًا بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء، في منتصف الشهر الحالي.

واستقال رئيس الوزراء السابق الشيخ محمد صباح السالم الصباح في أبريل الماضي، بعد أشهر قليلة من تكليفه بتشكيل الحكومة.

وكانت استقالته خطوة إجرائية بعد انتخاب برلمان جديد في ذلك الشهر، ليصبح البرلمان الرابع منذ ديسمبر 2020.