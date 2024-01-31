إسرائيل تُعيد 80 جثة لقتلى فلسطينيين في غزة

قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة إنه جرى تسلّم 80 جثة لقتلى فلسطينيين مجهولي الهوية، اليوم الثلاثاء، قام الجيش الإسرائيلي بقتلهم في مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية، بالإضافة إلى آخرين تم نبش القبور وسحب جثامينهم.

وأفاد، في حديث لـ"إرم نيوز"، بأنه تم تسلّم الجثث التي كانت محتجزة في إسرائيل، عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل، مبينًا أنه جرى دفنها في مقابر جماعية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.