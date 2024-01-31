إسرائيل تُعيد 80 جثة لقتلى فلسطينيين في غزة
قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة إنه جرى تسلّم 80 جثة لقتلى فلسطينيين مجهولي الهوية، اليوم الثلاثاء، قام الجيش الإسرائيلي بقتلهم في مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية، بالإضافة إلى آخرين تم نبش القبور وسحب جثامينهم.
وأفاد، في حديث لـ"إرم نيوز"، بأنه تم تسلّم الجثث التي كانت محتجزة في إسرائيل، عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل، مبينًا أنه جرى دفنها في مقابر جماعية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأوضح القدرة أن الكوادر الطبية انتظرت بجوار صف طويل من القبور المحفورة حديثاً، ونُقلت الجثث ملفوفة بأكياس بلاستيكية زرقاء إلى الموقع في شاحنة تبريد.
وبيّن أن الجثث كانت في حالة تجمد كامل وتحتاج إلى يومين لفكه، إضافة إلى مواد طبية ضرورية غير متوفرة لإجراء الفحوصات اللازمة، ومعرفة ما إذا تمت سرقة أعضاء أم لا، أو على الأقل التعرف على هوياتهم، ولكن ولقلة الموارد وصعوبة تشخيص تاريخ القتل والمكان بالتحديد، فضلًا عن صعوبة الوصول لذويهم في ظل الحرب، جرى دفنهم داخل مقابر جماعية.
وأكدّ القدرة أن الجيش الإسرائيلي ما زال يحتجز مئات الجثامين لقتلى فلسطينيين قام بإخراجهم من داخل المقابر على طول القطاع، من خلال عمليات تجريف؛ بحجة البحث عن جثامين قتلى إسرائيليين.