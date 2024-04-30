الساعدي القذافي يصدر كتابا يروي سيرة والده وعائلته (صورة)

أعلن المهندس الساعدي القذافي، النجل الثالث للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، عن كتاب يروي قصة حياة "القائد والعائلة".

وبيّن الساعدي القذافي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الكتاب "سيخرج إلى العالم مترجمًا إلى لغات مختلفة".

وقال الساعدي: "بعون من الله ومنّه انتهيت من كتابة قصة حياتنا وحياة والدي رحمه الله، وسيخرج هذا الكتاب إلى العالم مترجمًا إلى لغات مختلفة في المدة القادمة إن شاء الله".