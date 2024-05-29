أمريكا تزيل الرصيف العائم في غزة لغايات إصلاحه

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الثلاثاء أن الرصيف البحري العسكري قبالة ساحل قطاع غزة سيُزال مؤقتا بعد انفصال أحد أجزاء هيكله، وذلك في أحدث ضربة لجهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

وتُقدر قيمة الرصيف بحوالي 320 مليون دولار، وشارك في بنائه نحو ألف عسكري أمريكي ودخل حيز العمليات قبل أسبوعين.

وقالت سابرينا سينغ المتحدثة باسم البنتاغون إن جزءا من الرصيف البحري انفصل عنه، وإن الرصيف سيجري قطره على مدى الـ48 ساعة المقبلة إلى ميناء أسدود في إسرائيل لإصلاحه.

وأضافت سينغ أن الإصلاح سيستغرق أسبوعا قبل إعادته إلى مكانه قبالة ساحل غزة.

وكان مسؤولان أمريكيان طلبا عدم ذكر اسميهما قد قالا لـ"رويترز" في وقت سابق، إن من المعتقد أن الطقس السيئ هو سبب انفصال ذلك الجزء عن الرصيف.

وقال متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي إن الولايات المتحدة نقلت 137 شاحنة مساعدات من الرصيف البحري منذ بدء عملياته، أي ما يعادل 900 طن متري.