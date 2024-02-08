من هو عباس الدبس قيادي ميليشيا حزب الله الذي اغتالته إسرائيل؟
اغتالت إسرائيل، اليوم الخميس، عبر غارة شنتها طائرة مسيّرة، عباس الدبس القيادي البارز في ميليشيا حزب الله جنوب لبنان، والذي يوصف بأنه مسؤول عمليات الميليشيا في النبطية.
وتفيد تقارير لبنانية بأن الدبس يعتبر أحد الشخصيات المقربة من حسن نصرالله أمين عام الميليشيا، وقائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري" الإيراني إسماعيل قاآني.
وقالت مصادر عبرية عقب عملية الاغتيال إن عباس الدبس، 45 عاماً، والملقب بـ "الحاج عبدالله"، يعتبر من القيادات الكبيرة والمؤثرة في الحزب.
وأفادت معلومات استخباراتية إسرائيلية أوردتها صحيفة "جيروزاليم بوست"، بأن الدبس شارك في بناء وتطوير مشروع للدفاع الجوي الإيراني في سوريا.
وذكرت المصادر الاستخباراتية الإسرائيلية كذلك أن عباس الدبس شارك مع القوات الإيرانية في سوريا وكان يعمل مع منسق سلاح الجو في "الحرس الثوري" الإيراني.
من جهتها، أطلقت إذاعة الجيش الإسرائيلي على عباس الدبس وصف "قائد إقليم في حزب الله"، محملة إياه المسؤولية عن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على مستوطنة "كريات شمونة" شمال إسرائيل.