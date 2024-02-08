من هو عباس الدبس قيادي ميليشيا حزب الله الذي اغتالته إسرائيل؟

اغتالت إسرائيل، اليوم الخميس، عبر غارة شنتها طائرة مسيّرة، عباس الدبس القيادي البارز في ميليشيا حزب الله جنوب لبنان، والذي يوصف بأنه مسؤول عمليات الميليشيا في النبطية.

وتفيد تقارير لبنانية بأن الدبس يعتبر أحد الشخصيات المقربة من حسن نصرالله أمين عام الميليشيا، وقائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري" الإيراني إسماعيل قاآني.