"يديعوت أحرونوت": ضربات إدارة بايدن بدأت بقرار تأخير شحنات الأسلحة

ضربة مؤلمة

وأوضحت أنه وفقًا لرؤية زعيم حركة حماس داخل قطاع غزة، يحيى السنوار، سيتعيّن على إسرائيل الاختيار بين الاستجابة لطلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن العملية العسكرية في رفح، أو تنفيذ العملية وبالتالي قطع العلاقات بين البلدين.

وقالت الصحيفة إن التهديد الأمريكي بتأخير شحنات الأسلحة إلى إسرائيل أصبح قضية محورية تهتم بها الصحف العالمية، وإن قرار بايدن بتأخير شحنات الأسلحة إلى إسرائيل لا يعد إشارة تحذير فحسب، بل ضربة من إدارة بايدن لإسرائيل، والحقيقة الصعبة هي أن الضربات القادمة قد تكون أكثر إيلامًا بكثير.

وأضافت الصحيفة أن محاولات تقزيم القصة على سبيل المثال من خلال التذكير بما حدث أثناء عملية "الجرف الصامد"، عندما أخّر رئيس الولايات المتحدة آنذاك، باراك أوباما، شحنات صواريخ "هيلفاير"، لن تجدي نفعًا، فإن حرب "السيوف الحديدية" طويلة ومتعددة الساحات، وهُناك إمكانية للتوسع إلى جبهة كاملة في الشمال.

وتابعت "يديعوت"، أنه وبسبب تركيز الجهود في بداية الحرب على غزة، والتأهب ضد ميليشيا حزب الله، أرسل الأمريكيون نحو 370 طائرة، و65 سفينة، إلى إسرائيل، يحمل معظمها العلم الأمريكي، وهذا الرقم وحده يوضّح مدى عدم ملاءمة بناء القوة الإسرائيليّة لخريطة التهديد.