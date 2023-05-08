دبلوماسي سعودي: الهدنة الدائمة في السودان غير مطروحة في محادثات جدة
نقلت وكالة فرانس برس عن دبلوماسي سعودي قوله إن مفاوضات وقف إطلاق النار بين الطرفين المتحاربين في السودان والمنعقدة في جدة " لم تحرز تقدما كبيرا"، ما يضعف الآمال في التوصل لوقف سريع للاقتتال.
وأفاد الدبلوماسي السعودي الوكالة أنّ "المفاوضات لم تحرز تقدما كبيرا حتى الآن". وتابع أنّ "وقفا دائما لإطلاق النار ليس مطروحا على الطاولة. كل جانب يعتقد أنه قادر على حسم المعركة".
وكان الجيش السوداني ذكر في وقت سابق أنّ وفده إلى المفاوضات "لن يتحدث سوى عن الهدنة وكيفية تنفيذها بالشكل المناسب لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية".
والأحد، وصل مفوّض الأمم المتّحدة للشؤون الانسانية مارتن غريفيث إلى جدة بهدف لقاء ممثلي طرفي النزاع، إلا أنّ دوره في المفاوضات غير واضح حتى الآن.
وقالت متحدثة باسم غريفيث الأحد إنّه يسعى لبحث القضايا الإنسانية المتعلقة بالسودان.
وأفاد مسؤول ثان في الأمم المتحدة فرانس برس الإثنين أنّ غريفيث "طلب الانضمام للمفاوضات"، مشيرا إلى أنه لم تتم الموافقة على طلبه بعد.
ولعبت السعودية دورا مركزيا في عمليات الإجلاء من السودان وأرسلت بوارج حربية وسفنا تجارية لنقل آلاف المدنيين من مرفأ بورت سودان عبر البحر الأحمر إلى جدة.
والأحد، افادت وكالة الانباء السعودية الرسمية أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد لعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجها مركز الملك سلمان للإغاثة "بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أميركي"، مشيرة الى أنها ستستخدم لتوفير مساعدات إغاثية وانسانية وطبية للنازحين.
وسيتم أيضا تنظيم حملة شعبية "لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليا"، وفقا للوكالة.
وفي لقاء مساء الأحد، شكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان ولي العهد السعودي على "الدعم الذي قدمته السعودية للمواطنين الأمريكيين خلال عملية الإجلاء من السودان"، على ما ذكر البيت الأبيض في بيان.