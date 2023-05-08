دبلوماسي سعودي: الهدنة الدائمة في السودان غير مطروحة في محادثات جدة

نقلت وكالة فرانس برس عن دبلوماسي سعودي قوله إن مفاوضات وقف إطلاق النار بين الطرفين المتحاربين في السودان والمنعقدة في جدة " لم تحرز تقدما كبيرا"، ما يضعف الآمال في التوصل لوقف سريع للاقتتال.

وأفاد الدبلوماسي السعودي الوكالة أنّ "المفاوضات لم تحرز تقدما كبيرا حتى الآن". وتابع أنّ "وقفا دائما لإطلاق النار ليس مطروحا على الطاولة. كل جانب يعتقد أنه قادر على حسم المعركة".

وكان الجيش السوداني ذكر في وقت سابق أنّ وفده إلى المفاوضات "لن يتحدث سوى عن الهدنة وكيفية تنفيذها بالشكل المناسب لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية".