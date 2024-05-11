إلى أين تسير الحياة السياسية في الكويت بعد حلّ مجلس الأمة لأربع سنوات؟

شهدت الكويت، أمس الجمعة، حدثاً سياسياً بارزاً بإعلان أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، حلّ مجلس الأمة بأمرٍ أميري، وتعليق العمل مؤقتاً ببعض مواد الدستور لمدة أربع سنوات في أقصى حد، ودراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد.

ويسري الأمر الصادر من لحظة إعلانه، ما يعني أن الحياة السياسية في الكويت، ستقتصر على سلطة تنفيذية فقط، تمثلها الحكومة، ريثما تنتهي السنوات الأربع في أقصى حد لعودة السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس الأمة.

إذ نص الأمر الأميري الذي أذاعه التلفزيون الرسمي بعد خطاب للأمير موجه للشعب الكويتي، على أن يتولى الأمير ومجلس الوزراء اختصاصات مجلس الأمة خلال هذه الفترة، وتصدر القوانين بمراسيم قوانين.