مقتل 35 فلسطينيا إثر قصف إسرائيلي في قطاع غزة

قتل 35 فلسطينيًّا إثر قصف جوي وبري إسرائيلي في أنحاء قطاع غزة اليوم الخميس، وفقًا لمسؤولين في قطاع الصحة في غزة ووسائل إعلام تابعة لحماس.

وبحسب "رويترز"، فإن المسؤولين أكدوا أن القوات الإسرائيلية اشتبكت عن قرب مع مسلحين تقودهم حماس في مناطق بمدينة رفح جنوبي القطاع.

وذكر سكان أن الدبابات الإسرائيلية تقدمت في جنوب شرقي رفح واتجهت نحو حي يبنا غرب المدينة وواصلت عملياتها في ثلاث ضواحي في الشرق.

وقال أحد السكان، الذي طلب عدم نشر اسمه، إنّ "الاحتلال يحاول التقدم غربًا وهم حاليًّا على أطراف منطقة يبنا وهي منطقة مزدحمة بالسكان".

وبحسب "فرانس برس"، أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 26 فلسطينيًّا بضربتين جويتين إسرائيليتين فجر الخميس على حي الدرج في مدينة غزة.

منزل ومدرسة قرآن

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل "انتشال 16 ضحية بينهم 10 أطفال بقصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلًا في حي الدرج بمدينة غزة".

وأوضح أن الضربة الثانية استهدفت "مدرسة لتعليم القرآن داخل مسجد فاطمة الزهراء بمنطقة الصحابة في حي الدرج بمدينة غزة".

وتسببت الهجمات الإسرائيلية المتزامنة على الأطراف الشمالية والجنوبية لقطاع غزة هذا الشهر في نزوح جماعي جديد لمئات الآلاف من الفلسطينيين الذي فروا من منازلهم وقطعت الطرق الرئيسية لإيصال المساعدات مما زاد من خطر حدوث مجاعة.

وتقول إسرائيل إنه ليس أمامها خيار سوى مهاجمة رفح للقضاء على آخر كتائب لحماس تعتقد أنها تختبئ هناك.

وقدّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة أنه حتى يوم الاثنين فرّ أكثر من 800 ألف شخص من رفح منذ أن بدأت إسرائيل استهداف المدينة في أوائل مايو/ أيار رغم المناشدات الدولية.