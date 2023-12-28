إصابة جندي إسرائيلي خلال اقتحامات في الضفة الغربية

نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات في مدن مختلفة من الضفة الغربية، فجر اليوم الخميس؛ ما أسفر عن إصابة 14 مواطنا وجرح جندي إسرائيلي، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مدينة جنين وطولكرم ونابلس ومدنًا وبلدات أخرى قرب الخليل.

وتركزت الاقتحامات في كل من مدينتي رام الله والبيرة، ومدينة جنين ومخيمها، ومدينة طولكرم ومخيمها، وبلدة حلحول شمال الخليل، بالإضافة إلى مدينة أريحا.

وفي بلدة حلحول وحدها أصيب 9 مواطنين خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية، حيث جرت اشتباكات مسلحة مع الجيش الإسرائيلي قرب دوار السينما وسط مدينة جنين بالضفة الغربية.

إلى ذلك قامت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي باقتحام قرية روجيب شرق نابلس.

ووصلت تعزيزات عسكرية كبيرة من الجيش الإسرائيلي باتجاه حاجز حوارة جنوب نابلس.

كما أصيب شابان برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه وسط مدينة رام الله.

ونفذت طائرة مسيرة إسرائيلية قصفًا في الحي الشرقي بمدينة جنين أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين.