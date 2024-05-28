غوتيريش يطالب بوقف "الرعب" في غزة ويدين قصف النازحين في رفح

شدد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الثلاثاء، على أنه لم يعد في غزة مكان آمن، مطالباً بوقف هذا الرعب، على حد وصفه.

يأتي ذلك تعليقاً على استهداف الجيش الإسرائيلي مخيماً للنازحين الفارين من مناطقهم، في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأسفر عن مقتل نحو 40 فلسطينياً وإصابة العشرات.

وكتب غوتيريش، في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس": "تصرفات إسرائيل التي أدت إلى مقتل العشرات من المدنيين الأبرياء الذين كانوا يبحثون فقط عن مأوى من هذا الصراع المميت".

وأضاف: "لا مكان آمناً في غزة، يجب أن يتوقف هذا الرعب فوراً".