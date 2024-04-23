منح مواطني دول الخليج تأشيرات "شنغن" لخمس سنوات

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، منح تأشيرة متعددة الدخول لجميع مواطني دول الخليج العربي الست، أو ما يعرف بتأشيرة "شنغن"، مدتها خمس سنوات.

وقال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، خلال منتدى أوروبي خليجي، "أرحب بقرار اعتمدته المفوضية الأوروبية هذا الصباح من أجل مواءمة قواعد منح التأشيرات متعددة الدخول لدول مجلس التعاون الخليجي".

كما قال السفير الفرنسي في الرياض، لودفيك بوي، عبر حسابه في موقع "إكس" : "سيحصل المواطنون السعوديون على تأشيرات شنغن لمدّة خمس سنوات عند أول طلب، قرار أوروبي اتخذ اليوم ودعمته فرنسا بقوّة".