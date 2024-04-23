منح مواطني دول الخليج تأشيرات "شنغن" لخمس سنوات
قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، منح تأشيرة متعددة الدخول لجميع مواطني دول الخليج العربي الست، أو ما يعرف بتأشيرة "شنغن"، مدتها خمس سنوات.
وقال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، خلال منتدى أوروبي خليجي، "أرحب بقرار اعتمدته المفوضية الأوروبية هذا الصباح من أجل مواءمة قواعد منح التأشيرات متعددة الدخول لدول مجلس التعاون الخليجي".
كما قال السفير الفرنسي في الرياض، لودفيك بوي، عبر حسابه في موقع "إكس" : "سيحصل المواطنون السعوديون على تأشيرات شنغن لمدّة خمس سنوات عند أول طلب، قرار أوروبي اتخذ اليوم ودعمته فرنسا بقوّة".
واحتفى مدونون سعوديون ومن باقي دول الخليج العربي بالقرار، والذي شكل مطلبا خليجيا في السنوات القليلة الماضية، وكان مرتقباً إقراره في المنتدى رفيع المستوى حول الأمن الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون المنعقد في لوكسمبورغ.
وكانت تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي (شنغن) التي يمنحها لمواطني دول الخليج العربي، تُمنح لفترة محدودة عند طلبها أول مرة، ومن ثم تزيد مدتها في المرات الأخرى.
وتسمح التأشيرة الجديدة، لمواطني الإمارات، و السعودية، والكويت، وقطر، إضافة لسلطنة عمان، والبحرين، دخول 27 دولة منضوية تحت راية التكتل.