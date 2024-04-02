بولندا تطالب إسرائيل بتعويض عائلات عمال إغاثة قتلوا في غزة

رأى نائب وزير الخارجية البولندي أندريه زيجنا، يوم الثلاثاء، أن على إسرائيل "تعويض" عائلات عمال الإغاثة السبعة، الذين قتلوا بضربة إسرائيلية في غزة، وبينهم مواطن بولندي.

وقال زيجنا، في تصريح إذاعي نقلته وكالة "فرانس برس"، "على السلطات أن تفكر في الطرف الذي ينبغي أن يتحمل مسؤولية جنائية لضغطه على زر معين، وفي كيفية تعويض عائلات الضحايا، رغم أنه يستحيل القيام بذلك، باللجوء إلى المال".

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد دعا إسرائيل إلى إجراء تحقيق عاجل وتقديم تفسير بعد مقتل عمال إغاثة، بينهم مواطنون بريطانيون، في غزة.

وقالت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" غير الحكومية إن مواطنين من أستراليا وبريطانيا وبولندا من بين 7 أشخاص يعملون لديها قتلوا بغارة جوية إسرائيلية في وسط غزة، يوم أمس الاثنين.

واعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، بمقتل 7 موظفي إغاثة يعملون لصالح منظمة "وورلد سنترال كيتشن" بضربة جوية إسرائيلية على غزة.