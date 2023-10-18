الصراع في غزة .. قد ينتقل إلى بريطانيا وعلى سوناك الاستعداد

اعتبر تقرير أنه في ظل تصاعد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، تجد بريطانيا نفسها تتصارع مع تحدٍّ فريد من نوعه في شوارعها، ولاسيما "مع تزايد الدعم لحركة حماس الفلسطينية المصنفة كمنظمة إرهابية في المملكة المتحدة"، تسبب في إثارة المخاوف بشأن النظام العام، والأمن القومي، وسلطة الدولة.

وأوضحت "صحيفة التايمز" أنه في مجتمع ديمقراطي، مثل: بريطانيا، حيث السلطة لا مركزية، من الممكن أن يُنظَر إلى توزيع السلطة باعتباره ضمانة ضد التجاوزات الوزارية والطغيان ،ومع ذلك، في مواجهة الحرب أو التمرد، يشكل تشتت السلطة تحديات كبيرة.

وبحسب تقرير الصحيفة فإن "حماس"، التي كان بوسعها أن تسعى إلى هدنة أو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، تظل ملتزمة بهدفها المتمثل في "تحرير كل فلسطين"، حيث أدى هذا الموقف المتصلب إلى أعمال عنف وإرهاب في إسرائيل، وعلى نحو متزايد في الشوارع البريطانية.

وبحسب التايمز، فإن شعار "من النهر إلى البحر"، الذي تم ترديده خلال الاحتجاجات، يدعو فعليًّا إلى القضاء على إسرائيل، ومثل هذه المشاعر لا تهدد النظام العام فحسب، بل تضفي الشرعية على التعذيب والاغتصاب والقتل، بحسب ما نقلت الصحيفة.