صناعة "حماس جديدة".. تسريب يضع الجيش الإسرائيلي في مأزق

أثار تسريب خطة الجيش الإسرائيلي لتسليح عناصر محلية في قطاع غزة؛ بهدف تولي مهمة تأمين المساعدات الإنسانية، ومنع وصولها إلى حركة حماس، انتقادات حادة داخل أروقة السياسة الإسرائيلية، وسط اتهامات للجيش بـ"صناعة حماس جديدة" في القطاع، بحسب تقرير لصحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، أمس الجمعة.

وجاءت الانتقادات من داخل الائتلاف الحاكم؛ إذ ركزت على أن المؤسسة العسكرية لم تستخلص دروس الماضي، في إشارة إلى تكرار تجربة تعزيز حركة حماس من أجل إضعاف شوكة السلطة الفلسطينية، فكانت النتيجة هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على حد تعبير الصحيفة.

وكشفت "يسرائيل هايوم"، أمس الجمعة، النقاب عن خطة تسليح عناصر من غزة، التي طُرحت في اجتماعات مغلقة، وقالت إن تلك هي الطريقة الوحيدة من وجهة نظر المؤسسة العسكرية لضمان تأمين المساعدات العسكرية وتوزيعها، ومنع "نهبها" من جانب حماس، وفق الرواية الإسرائيلية.

إلا أن التسريب جلب معه موجة من الانتقادات الحادة ضد المؤسسة العسكرية وخطتها، من قبل نواب في الكنيست ووزراء في الحكومة الإسرائيلية.