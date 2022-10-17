منظمة فلسطينية: سجين لدى حماس تعرض للتعذيب قبل وفاته



كشفت هيئة حقوقية فلسطينية، اليوم الإثنين، عن تعرض مواطن فلسطيني توفي، أمس، للتعذيب والإهمال الطبي داخل أحد سجون حركة حماس في قطاع غزة، داعية لتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة.

وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، في بيان صحفي صادر عنها، "النيابة العامة في قطاع غزة بفتح تحقيق بحادثة وفاة المواطن ناصر أبو عبيد، بعد توثيقها لمعلومات تشير إلى تعرضه للتعذيب والإهمال الطبي منذ احتجازه داخل أحد سجون حماس حتى نقله إلى المستشفى".

وقالت الهيئة، إنها "تدعم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تكون عائلة المتوفَّى ممثلة فيها، وإعلان النتائج للجمهور الفلسطيني".

وأوضحت الهيئة في بيانها، أنها "تتابع حادثة وفاة المواطن أبو عبيد، (52) عامًا من مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، وهو متقاعد عسكري برتبة رائد من جهاز الأمن الوطني في غزة".

وأشارت إلى أن أبو عبيد كان موقوفًا بشبهة إيواء مطلوب، وتم نقله إلى مركز احتجاز تابع للشرطة العسكرية، الشهر الماضي.

وأعلنت داخلية حماس، عن وفاة أبو عبيد، يوم أمس الأحد، بعد أن تم نقله إلى أحد المستشفيات في قطاع غزة، بسبب تدهور حالته الصحية، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقًا في الحادثة.

وحمَّلت عائلته في بيان صحفي، حركة حماس المسؤولية الكاملة عن وفاته، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق بملابسات الوفاة.

وشدد عائلته على أنه "توفي في سجون أجهزة حكومة حماس، بعد أن تعرض لأبشع أنواع التعذيب، والحرق بالنار، والصعق بالكهرباء، والشبح لفترات طويلة".