رسميا.. "حماس" تكشف حقيقة الأنباء بشأن مطالبتها بمغادرة قطر

نفت حركة "حماس" الفلسطينية الأنباء المتداولة بشأن مطالبة قطر لها بالمغادرة من الدوحة، مؤكدة أن "قطر لم تطلب منهم الخروج، وما يتم تداوله محاولات للضغط عليها".

وقال المتحدث باسم حماس محمد نزال في مقابلة مع قناتي العربية/الحدث، الأحد، إنه "لا توجد مباحثات لنقل مقرها من قطر إلى تركيا أو غيرها".