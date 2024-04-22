رسميا.. "حماس" تكشف حقيقة الأنباء بشأن مطالبتها بمغادرة قطر
نفت حركة "حماس" الفلسطينية الأنباء المتداولة بشأن مطالبة قطر لها بالمغادرة من الدوحة، مؤكدة أن "قطر لم تطلب منهم الخروج، وما يتم تداوله محاولات للضغط عليها".
وقال المتحدث باسم حماس محمد نزال في مقابلة مع قناتي العربية/الحدث، الأحد، إنه "لا توجد مباحثات لنقل مقرها من قطر إلى تركيا أو غيرها".
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ذكرت، السبت، أن المكتب السياسي لحماس سينقل مقره من العاصمة القطرية إلى بلد آخر بفعل ضغوط أمريكية مكثفة على الدوحة.
وزعمت الصحيفة أن لديها معلومات بأن قادة الحركة تواصلوا في الأيام الأخيرة مع بلد واحد على الأقل للتباحث بشأن نقل المكتب السياسي إليه.