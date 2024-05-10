لماذا عادت إسرائيل لإعلان عملية عسكرية على حي الزيتون؟

بدأ الجيش الإسرائيلي، فجر أمس الخميس، عملية عسكرية جديدة في حي الزيتون شرق مدينة غزة، بعد فترة طويلة من الهدوء النسبي، وإثر مرور فترة زمنية على آخر عملية عسكرية قام بها الجيش هناك.

وتزامنت العملية العسكرية على حي الزيتون شمال وادي غزة، مع العملية العسكرية على مدينة رفح جنوب وادي غزة.

ويرى خبراء أن هذه العمليات تأتي في إطار زيادة الضغط العسكري على حماس، بالإضافة إلى تحسين موقع نتنياهو التفاوضي.

المقابر الجماعية

وقال الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية رائد موسى، إن الجيش الإسرائيلي استخدم سياسة الكر والفر مع عدة مناطق فلسطينية، لاسيما شمال غزة خلال الحرب الإسرائيلية، حيث اعتاد العودة إلى مناطق غادرها بشكل مفاجئ وبكثافة نارية أكبر.

وأضاف موسى في حديث لـ"إرم نيوز": "كان مشهد العودة إلى محيط مجمع الشفاء الطبي واقتحامه هو العودة الأعنف على الإطلاق، حيث أعيد حصار واقتحام مجمع الشفاء بشكل مفاجئ بعد فترة طويلة من الهدوء واستئناف حماس للنشاط الأمني بداخله؛ ما أدى إلى استخدام كثافة نارية مفرطة ارتكب خلالها مجازر بشرية وعمليات إبادة جماعية بحق مئات النازحين والمرضى والكوادر الطبية".