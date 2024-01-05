غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تستبق عمليات ميليشيا حزب الله
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سلسلة غارات على بلدات جنوب لبنان، دون أن تعلن ميليشيا حزب الله بالمقابل عن أي عمليات ضد المواقع الإسرائيلية.
وكانت أعنف هذه الغارات، تلك التي تعرضت لها منطقة حدب عيتا الشعب، حيث تطايرت شظايا الصواريخ التي ألقيت على نقطة للجيش اللبناني في المنطقة.
وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل غير مأهول عند أطراف بلدة مجدل زون، وعلى أطراف شيحين.
ووسعت المدفعية الإسرائيلية نطاق استهدافاتها للمناطق المحاذية للشريط، وقصفت أطراف طير حرف والجبين ويارين والضهيرة وعلما الشعب في القطاع الغربي.
وفي القطاع الأوسط استهدف القصف أطراف عيترون ويارون، وصولا إلى حولا.
بدورها، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى سقوط صاروخ قرب مستوطنة شلومي، لم تتبن بعد أية جهة المسؤولية عن إطلاقه.
وتشهد جبهة الجنوب اللبناني تبادلا يوميا لعمليات القصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وسط ترقب لانعكاسات حادثة اغتيال نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري و6 من رفاقه في الضاحية الجنوبية لبيروت، على وتيرة العمليات على هذه الجبهة.
إلى ذلك، يطل اليوم من جديد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، ويلقي كلمة بمناسبة تأبينية لأحد قادة الحزب.