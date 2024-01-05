غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تستبق عمليات ميليشيا حزب الله

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سلسلة غارات على بلدات جنوب لبنان، دون أن تعلن ميليشيا حزب الله بالمقابل عن أي عمليات ضد المواقع الإسرائيلية.

وكانت أعنف هذه الغارات، تلك التي تعرضت لها منطقة حدب عيتا الشعب، حيث تطايرت شظايا الصواريخ التي ألقيت على نقطة للجيش اللبناني في المنطقة.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل غير مأهول عند أطراف بلدة مجدل زون، وعلى أطراف شيحين.

ووسعت المدفعية الإسرائيلية نطاق استهدافاتها للمناطق المحاذية للشريط، وقصفت أطراف طير حرف والجبين ويارين والضهيرة وعلما الشعب في القطاع الغربي.