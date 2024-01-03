ردًّا على التجويع.. اشتية يدعو العالم إلى "إسقاط الطعام بالمظلات" لغزة

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، المجتمع الدولي إلى "إسقاط الطعام بالمظلات"، والضغط على إسرائيل لفتح المعابر لإدخال الطعام إلى قطاع غزة، الذي قال إنه "يشهد حالة جوع وتجويع في مشاهد صادمة لنا وللعالم"، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وبحسب الوكالة، جاء حديث اشتية خلال جلسة للحكومة الفلسطينية في رام الله، اليوم الأربعاء، حيث شدد رئيس الوزراء الفلسطيني على ضرورة "إجبار إسرائيل على عدم التمادي"، لافتًا إلى أن ما يدخل غزة لا يتعدى 8% من احتياجات المواطنين، مع مرور "89 يومًا من التجويع لغرض القتل"، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي.