بن سلمان يؤكد لغوتيريش أهمية تعزيز الجهود لوقف العمليات العسكرية في غزة

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أهمية تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لوقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد في غزة، لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم، وفق وكالة الأنباء السعودية.

ودعا الأمير محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تم خلاله بحث التصعيد العسكري في غزة، إلى بذل كافة الجهود الممكنة لمنع اتساع رقعة العنف الذي سيؤثر على استقرار المنطقة.

وأكد ولي العهد السعودي أهمية العمل لتهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

وأشار محمد بن سلمان إلى أهمية دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير ممرات إنسانية آمنة لتقديم الرعاية الطبية والاحتياجات الغذائية للمدنيين.