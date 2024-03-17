رئيس الإمارات يبحث مع رئيسة "وورلد سنترال" تكثيف المساعدات إلى غزة

وأشارت الوكالة إلى أن الجانبين تطرقا في هذا السياق إلى الجهود التي بذلتها دولة الإمارات لحشد الدعم لمبادرة الممر البحري "أمالثيا" لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإنجاحها.

وكانت أول سفينة مساعدات تحمل على متنها 200 طن من الإمدادات الغذائية والإغاثية بالتعاون بين دولة الإمارات ومؤسسة "وورلد سنترال كيتشن" وجمهورية قبرص وصلت عبر الممر البحري بين قبرص وغزة.

وعبر رئيس الإمارات خلال اللقاء عن تقديره للدور الإنساني الذي تؤديه "وورلد سنترال كيتشن" حول العالم خاصة في مناطق الأزمات وجهودها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد الشيخ محمد بن زايد، حرص دولة الإمارات على مواصلة التعاون مع المنظمة والشركاء في المنطقة ومختلف أنحاء العالم من أجل تخفيف معاناة سكان القطاع وتعزيز الدعم الإنساني لهم بكل الطرق والوسائل.

من جانبها، ثمنت إيرين غور جهود الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومبادرات دولة الإمارات في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى التعاون المثمر مع الدولة في هذا الشأن، وفق "وام".