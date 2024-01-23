رتق الأحذية وملابس "البالة".. خيارات الغزيين القاسية (صور)

وأجبر سكان القطاع على رتق الأحذية، خاصة في ظل شح الجديد منها، وارتفاع ثمنها بشكل غير المسبوق، فيما لجأ معظم السكان لشراء ملابس البالة للتدفئة في الشتاء، في ظل ندرة الجديد منها.

وحسب الإحصاءات الرسمية، فإن نحو مليونين من سكان القطاع نزحوا نحو الوسط والجنوب، وأن جميعهم يفتقدون للحياة الملائمة، ويواجهون صعوبة في الحصول على وسائل التدفئة وملابس الشتاء، ما تسبب بانتشار الأمراض الفيروسية.

حالة استغلال

يقول محمد أبو طبيخ، أحد النازحين من شمال غزة لجنوبه، إنه "أصبح زبوناً دائماً لدى باعة ملابس البالة ومصلحي الأحذية"، مشيراً إلى أنه اضطر بعد شح الأحذية والملابس الجديدة في المحال التجارية للاستعانة بخيارات أخرى.