مقتل 3 رهبان مصريين في جنوب أفريقيا بحادث إجرامي

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية في مصر، مقتل ثلاثة رهبان مصريين بجنوب أفريقيا، بعد تعرضهم لاعتداء إجرامي بدير القديس مار مرقس الرسول، والقديس الأنبا صموئيل المعترف، بجوهانسبرج.

وأوضح بيان للكنسية أن الحادث أسفر عن مقتل الرهبان الثلاثة، وهم: الراهب القمص تكلا الصموئيلي وكيل إيبارشية جنوب أفريقيا، والراهب يسطس آڤا ماركوس، والراهب مينا آڤا ماركوس.

وبحسب بيان الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، انتقلت الأجهزة المعنية إلى الدير، وبدأت عملها في كشف ملابسات الحادث، كما توجه إلى الدير السفير المصري في جوهانسبرج لمتابعة الموقف.

وأفادت الكنيسة بأن البابا تواضروس الثاني يتابع لحظة بلحظة جميع التفاصيل الخاصة بهذا الحادث، انتظارًا لمعرفة أسبابه، معربة عن الألم الشديد لوقوع مثل هذا الحادث المفجع، وتقدمت بخالص التعزية لأسر الرهبان الثلاثة.

من جهته أدان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأسفر عن مقتل ثلاثة رهبان بالكنيسة.

وأكد الطيب في بيان، أن "الاعتداء على النفس الآمنة في دُور العبادة هو عمل إرهابي بغيض، وأن الشرائع بقيمها الداعية للسلام والمحبة لا يمكن أن تكون أبدًا مبررًا للقتل والإرهاب".

وتقدم شيخ الأزهر "بخالص العزاء وصادق المواساة، لبابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.