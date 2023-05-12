بن فرحان: إعلان جدة "خطوة أولى" والأهم الالتزام بالاتفاق

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، إن إعلان جدة والاتفاق الذي تم التوقيع عليه في إطاره، بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، هو بمثابة "خطوة أولى".

وقال في تغريدة له عبر تويتر: "جمعت مدينة جدة ممثلو القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع في مبادرة لحل الازمة. المحادثات التي تمت وإعلان الالتزام بحماية المدنيين يأتي كخطوة أولى، وستتبعها خطوات أخرى".

وأضاف الوزير السعودي: "والأهم هو الالتزام بما تم الاتفاق عليه"، مؤكداً أن "المملكة ستعمل حتى يعود الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق".