أمريكا تأمر بـ"خطوات متسارعة" للاعتراف بدولة فلسطينية

أكد موقع إسرائيلي، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمر بتشكيل طاقم عمل لدراسة خطوات متسارعة لإصدار إعلان أمريكي ودولي يعترف بالدولة الفلسطينية في أعقاب الحرب الدائرة على قطاع غزة منذ قرابة 118 يومًا".

وقال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، إن "لديه معلومات حصرية بأن ثمة اتجاها في البيت الأبيض لإعلان دولة فلسطينية، ويأتي ذلك من منطلق وجود تحولات جذرية بطريقة التفكير في واشنطن".

ولفت الموقع، إلى أن الاعتراف بدولة فلسطينية بواسطة الأمريكيين ودول غربية أخرى، أو عدم ممانعة واشنطن بشأن قبول عضوية فلسطين بالأمم المتحدة أصبح مسارا لا رجعة فيه، وبرهن على ذلك بتصريح لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الذي أشار، يوم الإثنين، إلى أن بلاده تبحث الاعتراف بدولة فلسطينية كجزء من محاولة منح الفلسطينيين أفقا سياسيا عقب الحرب على غزة.

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، فضَّل عدم كشف هويته، أن الحرب على غزة والجهود للعثور على مخرج دبلوماسي، مهدا الطريق لإعادة دراسة نماذج قديمة تخص السياسة الأمريكية إزاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وبيَّن أن هناك مصادر بالإدارة الأمريكية توصي بتغيير السياسات والتقدم صوب الاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة أولى في مسيرة سلام جديدة، وليست كخطوة أخيرة.

ومن بين الأفكار المطروحة، عدم استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق "الفيتو" خلال التصويت في مجلس الأمن على قبول فلسطين كعضوة كاملة بالمنظمة، ثم تشجيع دول غربية أخرى على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

منزوعة السلاح

وتضمنت المعلومات التي نشرها الموقع أيضًا، أن يبحث طاقم العمل أسس تلك الدولة التي ستكون منزوعة السلاح، وكيفية تطبيق هذا الأمر، وبحث نماذج حول العالم قامت بهذه الطريقة.

ونبَّه الموقع إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعرب عن موافقته على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح مرتين، الأولى العام 2009، والثانية العام 2015، ولكنه تراجع في السنوات الأخيرة عن تأييد هذا الحل بشكل علني.