إسرائيل تستبق جولة مباحثات جديدة في مصر بغارات عنيفة على رفح

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر الإثنين، غارات جوية على مدينة رفح، استهدفت في أعنفها 3 منازل سكنية لعائلات فلسطينية، ما أدى لمقتل 19 فلسطينياً على الأقل.

وفي مدينة غزة بشمال القطاع قال مسؤولو صحة إن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلين مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وجاءت الضربات على رفح، قبل ساعات من استضافة مصر المتوقعة لقادة من حماس لمناقشة اتفاق وقف إطلاق نار مع إسرائيل.

وقال مسؤولون من حماس أمس الأحد إن وفداً برئاسة خليل الحية، نائب رئيس الحركة في غزة، سيناقش اقتراح وقف إطلاق النار الذي قدمته حماس إلى وسطاء من قطر ومصر، فضلا عن الرد الإسرائيلي.

وكثف الوسطاء، بدعم من الولايات المتحدة، جهودهم للتوصل إلى اتفاق مع تهديد إسرائيل بغزو رفح.

وقال مسؤول كبير في حماس لوكالة "رويترز" إن محادثات، اليوم الاثنين، ستعقد في القاهرة بين وفد حماس والوسطاء القطريين والمصريين لمناقشة التصريحات التي أدلت بها الحركة بشأن الرد الإسرائيلي على اقتراحها الأخير.

وأضاف المسؤول: "لدى حماس بعض التساؤلات والاستفسارات فيما يتعلق بالرد الإسرائيلي على مبادرة الحركة، الذي تسلمته من الوسطاء يوم الجمعة".

وتشير هذه التعليقات إلى أن حماس قد لا تقدم ردا فوريا للوسطاء بشأن أحدث اقتراح إسرائيلي.