محللون لـ "إرم نيوز": "الأسد الأفريقي" محطة هامة لتبادل الخبرات العسكرية

أكد محللون سياسيون أن مناورات "الأسد الأفريقي" التي تستضيفها المغرب، في مدينة "أغادير"، وتشارك فيها 20 دولة إلى جانب حلف "الناتو"، تعدّ محطة هامة لتبادل الخبرات العسكرية.

وقالت القوات المسلحة المغربية، في بيان، حول انطلاق الفعالية، الاثنين، إن "المناورات تؤسس لشراكة راسخة ومتميزة بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية".

وأضاف البيان أن تلك الشراكة "تتجلى في تطابق وجهات النظر بغية الرفع من الكفاءة والجاهزية للجيوش المشاركة في مختلف الأنشطة المبرمجة".