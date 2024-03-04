المغرب.. أمطار مارس تنعش آمال المزارعين في إنقاذ الموسم

أنعشت التساقطات المطرية التي شهدتها مجموعة من المدن المغربية منذ بداية مارس الجاري، آمال المزارعين بالبلاد، في إنقاذ المحصول الزراعي المتضرر بفعل شح الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.

وبعد أسابيع من الترقب، رسمت التساقطات المطرية المسجلة، الابتسامة على وجوه الفلاحين المغاربة، ومنحتهم الأمل لإنقاذ الزراعات الخريفية، وإنجاح الزراعات الربيعية التي تعتمد على الأمطار.

وكشفت المديرية العامة للأرصاد الجوية أمس الأحد، مقاييس الأمطار التي شهدتها البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث جاءت مدينة طنجة والمدن المجاورة لها – وهي مناطق زراعية مهمة - في مقدمة المدن التي شهدت مقاييس مهمة من الأمطار، وسط توقعات المديرية باستمرار هذه التساقطات خلال قادم الأيام.

آمال كبيرة

ويتطلع المزارعون إلى أن يسفر شهر مارس الجاري باعتباره شهرًا حاسمًا عن هطول أمطار وفيرة تعوضهم عما فات.

وقال الفلاح بمدينة تاونت شمال البلاد أحمد الفتوحي، في حديثه لـ "إرم نيوز"، إن تساقطات الأيام الأولى من شهر مارس، أعطت الأمل للمزارعين لمواصلة أنشطتهم الفلاحية. لافتاً إلى أن الكثير من الزراعات الخريفية تضررت بسبب تأخر الأمطار.

وأضاف أن مجموعة من الزراعات تعتمد على هذه التساقطات المطرية، والتي توصف بالحاسمة، مشيراً إلى أن الإجهاد المائي وشح التساقطات وارتفاع مستويات تبخر مياه السدود، كلها عوامل صعبة أربكت حسابات المزارعين خصوصاً الذين يعتمدون على الأمطار وليس المياه الجوفية.