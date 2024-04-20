"رجل الإنسانية".. أسلوب استماع محمد بن زايد لتونسية يثير تفاعلاً واسعاً (فيديو)

وكرم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس الجمعة، ثماني شخصيات قدمت أعمالاً قيمة إلى مجتمع الإمارات بجائزة أبوظبي في دورتها الحادية عشرة، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في قصر الحصن في أبوظبي.

وشهدت الدورة الحادية عشرة تكريم أفراد قدموا إسهامات، تعود بالنفع على دولة الإمارات في العديد من المجالات، منها التعليم، والاستدامة، والطب، والإغاثة الإنسانية، وتعزيز الوعي المجتمعي، بجانب تمكين أصحاب الهمم.

وفي وقت سابق، أكدت قيادات دينية وفكرية من مختلف الجاليات الإسلامية والعربية، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يكمل مسيرة البناء والتنمية، ويرسخ لمبادئ الوسطية والأخوة الإنسانية، باعتباره رجل الإنسانية في عالمنا المعاصر.