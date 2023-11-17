كتائب القسام: الأسرى ليسوا في المستشفيات ونقلنا عددا منهم لمراكز رعاية للعلاج

أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس، اليوم الجمعة، أن الرهائن "الصهاينة" ليسوا محتجزين في المستشفيات، وتم نقل بعضهم إلى مراكز الرعاية لتلقي العلاج نظرا لخطورة حالتهم.

وجاء في بيانها: "ردا على كذب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والناطق باسم جيشه، حول وجود أسرى صهاينة في المستشفيات، لقد نقلنا عددا منهم لمراكز الرعاية لتلقي العلاج؛ بسبب خطورة وضعهم الصحي وحفاظا على حياتهم".

وأضافت أن أحدهم "تلقى الرعاية المكثفة وبعد تعافيه أُعيد لمكان احتجازه، وتوفي بسبب نوبات الهلع جراء القصف المتكرر حول مكان احتجازه".