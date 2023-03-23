المغرب: تصريحات بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني "استفزازية"

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الأربعاء، إن بلاده تتابع بقلق تصريحات صادرة عن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية كان فيها استفزاز لدول عربية، واستفزاز لحقوق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، جمع بوريطة مع نظيرته من بوركينافاسو أوليفيا روامبا في العاصمة الرباط.