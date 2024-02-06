حماس تسلّم ردها على مقترح الهدنة في غزة
قالت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إنها سلّمت ردها حول مقترح هدنة للحرب في غزة، أعدّ خلال اجتماع في أواخر يناير/كانون الثاني في باريس.
وأعلنت الحركة في بيان أن تسليم المقترح جاء "بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة ومع فصائل المقاومة"، مشيرة إلى أنها تعاملت معه"بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام. وجهود الإغاثة والإيواء والإعمار، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى".
وثمنت الحركة "دور الأشقاء في مصر وقطر وكافة الدول التي تسعى إلى وقف العدوان الغاشم على شعبنا"، بحسب البيان.
وأعدّ المقترح خلال اجتماع في باريس بين رئيس الاستخبارات الأميركية المركزية وليام برنز ومسؤولين مصريين وإسرائيليين وقطريين، ولم توافق عليه إسرائيل حتى الآن.
ونقلت وسائل إعلام عن مصدر في حماس قبل أيام قوله إن المقترح "يشمل ثلاث مراحل وينصّ في المرحلة الأولى على هدنة تمتدّ على ستة أسابيع تطلق خلالها إسرائيل سراح ما بين 200 إلى 300 أسير فلسطيني، في مقابل الإفراج عن 35 إلى 40 رهينة محتجزين في غزة، على أن يتسنّى دخول ما بين 200 إلى 300 شاحنة مساعدات يوميًا إلى غزة".
وفي ردها على المقترح، قالت إسرائيل إنها لن توقف حربها على غزة إلا بعد "تدمير" حركة حماس وتحرير كلّ الرهائن.