حماس تسلّم ردها على مقترح الهدنة في غزة

قالت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إنها سلّمت ردها حول مقترح هدنة للحرب في غزة، أعدّ خلال اجتماع في أواخر يناير/كانون الثاني في باريس.

وأعلنت الحركة في بيان أن تسليم المقترح جاء "بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة ومع فصائل المقاومة"، مشيرة إلى أنها تعاملت معه"بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام. وجهود الإغاثة والإيواء والإعمار، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى".

وثمنت الحركة "دور الأشقاء في مصر وقطر وكافة الدول التي تسعى إلى وقف العدوان الغاشم على شعبنا"، بحسب البيان.