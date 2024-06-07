تونس.. القبض على "فتاة تكفيرية" محكومة بالسجن 48 سنة

أعلنت السلطات التونسية القبض على فتاة صدرت بحقها أحكام بالسجن لمدة 48 سنة لإدانتها بأعمال "إرهابية وتكفيرية".

وبحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات)، تمكنت وحدات الأمن العمومي في مركز الحرس الوطني بسجنان، التابع لمنطقة ماطر في إقليم بنزرت التونسي، من القبض على "فتاة تكفيرية".

وأشارت إلى أن الفتاة كان "مفتشًا عنها لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة بسبب الانتماء إلى تنظيم إرهابي".

ووفقًا لـ"وات"، أكدت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسية في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة القبض على الفتاة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.