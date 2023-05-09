ما أهداف عملية "السهم الواقي" الإسرائيلية في غزة؟

أهداف رئيسة

وبحسب المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن لعملية "السهم الواقي" التي بدأها الجيش الإسرائيلي وجهاز "الشاباك" الليلة، ثلاثة أهداف رئيسة هي، الأول الردع، والثاني منع نشاط عنف آخر مخطط له، خاصة في الضفة الغربية، والهدف الثالث الانتقام ودفع الثمن، وهو هدف عاطفي وليس هدفًا عمليًا".

وأضاف: "لأنه لا يمكن تنفيذ مثل هذه العمليات من لحظة لأخرى، ولكي تحقق أهدافها وليس مجرد إرضاء لحظي للسياسيين الغاضبين والصاخبين، ولذلك على إسرائيل أن تنتظر؛ لأن حركة الجهاد الإسلامي في غزة، مثل حماس، ترسل عادة كبار قادتها إلى المخابئ المحمية تحت الأرض قبل إطلاق الصواريخ أو تنفيذ الهجمات.

إرضاء بن غفير

وأشار بن يشاي إلى أن هدف عملية "السهم الواقي" أيضًا، هو الحفاظ على سلامة حكومة بنيامين نتنياهو، بعد توتر العلاقات بينه وبين وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي قاطع هو وأعضاء حزبه اجتماع الحكومة وهدد بالامتناع عن المشاركة في التصويت في الكنيست، مشترطًا حل هذه الأزمة بعملية عسكرية في الأراضي الفلسطينية.

وبحسب المحلل السياسي في القناة 12 العبرية، عَميت سيغال، فإن "الأزمة بين نتنياهو وبن غفير انتهت هذه الليلة عند الساعة 02:24 في رفح".

ووصف سيغال العملية العسكرية على غزة، الذي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي تسمية "السهم الواقي" بأنها عملية "السلم والشجرة"، لإنزال بن غفير عن "الإنذار المرتفع الذي صعد عليه".