الرئيس التونسي يكثف زياراته الميدانية.. حملة انتخابية مبكرة؟

كثف الرئيس التونسي قيس سعيد من زياراته الميدانية؛ ما أثار تساؤلات وتقديرات عن دلالات ذلك، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي قد يسعى فيها إلى ولاية ثانية.

كانت أحدث هذه الزيارات تلك التي أداها إلى مسجد القصبة وسط العاصمة، وهو عبارة عن صرح تاريخي، حيث انتقد الوضع الذي أصبح عليه في ظل الإهمال الذي يعاني منه بشدة.

وعلق الوزير السابق فوزي عبد الرحمان على هذه الزيارات بالقول إنها: "حملة انتخابية مبكرة للاستحقاق الرئاسي، لأن الرسائل التي يريد إيصالها الرئيس قيس سعيد ليست رسائل لبناء مؤسسات أو اقتصاد، لكنه يقول للناس أن هناك فسادًا كبيرًا في تونس، وأن اللوبيات أرادت استغلال البلاد".

وأضاف عبد الرحمان لـ "إرم نيوز" أن: "الكلام الذي يوجهه الرئيس قيس سعيد هو كلام شعبوي ولا يمكن أن يكون إلا انتخابيًا وليس للبناء أو الإصلاح، في حال ما أراد البناء يجب أن يكون الرئيس معه ملفات بشأن ذلك البناء؛ لأنه على سبيل المثال لا يمكن حصر المشاكل في الفساد".

وأكد أن: "المسائل الاقتصادية تحتاج إلى معالجة في العمق، لا يوجد توجه اقتصادي أو مشروع اقتصادي لتونس لا من الرئيس قيس سعيد ولا من الحكومة، هو فقط يقوم بحملة انتخابية مبكرة".

لكن رئيس المكتب السياسي لحزب "مسار 25 يوليو" عبد الرزاق الخلولي، نفى أن يكون الرئيس قيس سعيد يقوم بحملة انتخابية مبكرة.