القوات الروسية تقصف مستودعا للطائرات المسيرة في إدلب بسوريا

قال نائب مدير مركز المصالحة الروسي في سوريا الأميرال فاديم كوليت، الأحد، إن القوات الجوية الروسية نفذت هجمات جوية على مستودع للطائرات المسيرة في محافظة إدلب السورية.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن كوليت قوله "شنت القوات الجوية الروسية غارة جوية على مستودع طائرات مسيرة للمسلحين الضالعين في قصف مواقع القوات الحكومية السورية". ولم تتوفر معلومات عن حجم الأضرار أو الخسائر المحتملة.

ويتهم الجيش السوري مسلحين تابعين لـ"جبهة تحرير الشام" (النصرة) وفصائل متحالفة معها، بشن هجمات على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في محافظتي إدلب وحلب، بينما ينفي القصف العشوائي للمناطق المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.