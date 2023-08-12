الأردن يقر قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023

أقرَّ الأردن، اليوم السبت، قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023، الذي أثار جدلًا، خلال الأيام الماضية، بعد صدور إرادة ملكية بالموافقة عليه مع 5 مشاريع قوانين أخرى، بحسب وكالة "بترا" الأردنية.

وشملت مشاريع القوانين: القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، والقانون المعدل لقانون السير لسنة 2023، وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.

وشملت المشاريع أيضًا القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2023، وقانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة "أمونايت للطاقة إنترناشونال إنكربوريشن" في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2023.

وكان الأردن قد شهد حالة من الجدل والمناقشات داخل برلمانه، على مدار أسابيع، بسبب قانون الجرائم الإلكترونية، لكونه يغلّظ العقوبات على وسائل الإعلام، ونشطاء التواصل الاجتماعي.