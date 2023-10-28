الإمارات تُدين عمليات إسرائيل البرّية في غزة
أدانت دولة الإمارات عمليات إسرائيل البرّية في قطاع غزة، وفقًا لما نقلت وكالة الأنباء الإمارتية (وام) عن وزارة الخارجية في البلاد، اليوم السبت.
وأعربت الإمارات في بيان خارجيتها عن قلقها البالغ جراء التصعيد العسكري الإسرائيلي وتفاقم الأزمة الإنسانية، التي تهدد بوقوع المزيد من الخسائر في الأرواح بين المدنيين.
وشددت على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، مؤكدة أهمية أن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي الإنساني، والمعاهدات الدولية التي تضمن حمايتهم وحقوق الإنسان وضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.
ونوهت إلى أهمية القرار، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس الجمعة، والذي يدعو إلى "هدنة إنسانية" ووقف الأعمال العدائية في غزة، باعتباره خطوة هامة لوقف التصعيد والتهدئة وحماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم.
وأشارت الخارجية الإماراتية في بيانها إلى أن الأولوية العاجلة هي إنهاء عمليات التصعيد العسكري وحماية المدنيين، وتأمين فتح ممرات إنسانية والسماح بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة بشكلٍ آمن وعاجل ومستدام ودون عوائق.
وكانت الإمارات قد طلبت اليوم السبت من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاجتماع "في أقرب وقت ممكن"، في أعقاب العمليات البرية الإسرائيلية الموسعة في غزة وقطع شبكات الاتصالات، وفقًا لدبلوماسيين.
وقال الدبلوماسيون إن المجلس المؤلف من 15 عضوا قد يجتمع قريبا ربما غدا الأحد، وأن الإمارات طلبت من منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن جريفيث والمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني تقديم إحاطة.