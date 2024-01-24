تعديل وزاري في تونس يشمل حقائب اقتصادية

وسط أزمة اقتصادية حادة تمر بها تونس وتأخر اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بـ 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهرا، أجرى الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأبعاء، تعديلا وزاريا، شمل حقائب اقتصادية ما يطرح تساؤلات حول أهداف هذا التعديل، ومدى إمكانية حله للمشكلات التي تمر بها البلاد.

وقالت وكالة الأنباء التونسية، إن التعديل شمل وزارة الاقتصاد والتخطيط، والصناعة والمناجم والطاقة، والتشغيل والتكوين المهني.

وعيّن فريال الورغي وزيرة للاقتصاد والتخطيط وفاطمة ثابت وزيرة للصناعة والمناجم والطاقة ولطفي ذياب، وزيرًا للتشغيل والتكوين المهني وسمير عبد الحفيظ، كاتب دولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووائل شوشان، كاتب دولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مكلف بالانتقال الطاقي ورياض شَوِد، كاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية.